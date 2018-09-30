Затянувшееся расследование масштабной рубки на 4 млн рублей проверит Уральская транспортная прокуратура

10:38 | 4.10.2018

Ход расследования дела о вырубке деревьев в селе Новоалексеевское Первоуральского городского округа вдоль железной дороги в мае 2017 г. проверит транспортная прокуратура.



Как стало известно нашему изданию, жители села обратились в Уральскую транспортную прокуратуру, недовольные затянувшимся, по их мнению, расследованием, которое ведет следственный отдел ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.



С момента рубки прошло уже полтора года, а дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в отношении неустановленной группы лиц возбуждено лишь в марте 2018 г., с тех пор никаких заметных подвижек, по мнению жителей, в расследовании нет.



Между тем ущерб Российской Федерации оценен в 4 млн руб. Вдоль железной дороги было уничтожено и вывезено в неизвестном направлении около 400 деревьев. Ранее тщательно расследовать этот эпизод призывало президентское движение «Общероссийский народный фронт».



Напомним, мы писали о масштабной вырубке в общей сложности около 500 взрослых деревьев в селе Новоалексеевское весной 2017 г., по эпизоду о рубке на муниципальной и частной земле в феврале 2018 г. был вынесен приговор, «черный лесоруб» получил четыре года условно с обязательством возместить ущерб. Эпизод по рубке на железной дороге был выделен в отдельное производство, однако местные жители не исключают, что к ней может быть причастно то же лицо.