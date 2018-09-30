21:30 | 3.10.2018

Фото: официальный портал Екатеринбурга

Уже 27 октября в Екатеринбурге откроется третий по величине в России океанариум. В нём горожане смогут увидеть более 10 тысяч морских животных из разных мест Мирового океана.



Здание расположилось на Щербакова, 26. На площадке в 8 тысяч кв. м разместятся две зоны — дельфинарий и океанариум. В дельфинарии расположатся пять бассейнов с морскими животными и один с дельфинами. С ними можно будет поплавать. Впрочем, тем, кто решится занять одно из 700 мест на трибуне, скучать также не придётся: зрители смогут увидеть шоу с белухами, дельфинами, морскими котиками и львами.



Океанариум, как часть единого комплекса, будет состоять из 16 огромных аквариумов. В этой демонстрационной галерее посетители смогут увидеть больше 10 000 морских животных из разных мест Мирового океана.



«В океанариуме планируется проводить не только представления, но и тематические экскурсии, квесты и мастер-классы, занятия по дельфинотерапии, дайвингу с акулами, а также познавательные занятия для детей с особенностями развития», — рассказали в администрации Екатеринбурга.



Первое представление в океанариуме с участием дельфинов запланировано на день открытия — 27 октября.



Известно, что океанариум планировали открыть в Екатеринбурге ещё в 2016 году. Отметим, что против открытия развлекательного водного комплекса выступал экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман. Активисты и зоозащитники, в свою очередь, устраивали пикеты.