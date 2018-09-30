В Екатеринбурге благоустроят улицу Толмачёва

20:51 | 3.10.2018

m.e1.ru

Сегодня администрация Екатеринбурга объявила о старте процесса разработки по модернизации улицы Толмачёва в отрезке от Ленина до Малышева. Над проектом будут работать сразу 17 компаний из 18, заявившихся на конкурс.



Среди участников как команды архитектурных бюро и творческие коллективы, так и представители дизайнерского сообщества, выступающие соло. На разработку проекта им отведён месяц – срок с 12 октября по 19 ноября. До 27 ноября жюри должно рассмотреть проекты и выбрать трёх победителей. Результаты объявят 3 декабря.



«Сложность задания заключается в том, что конкурсантам предстоит разработать проект улицы, учитывающий охранные зоны и объекты культурного наследия на ней — жилой дом И. А. Петрова второй половины XIX века и ансамбль первой женской гимназии. В частности, проектанты должны придумать, как благоустроить обозначенное пространство, где разместить общественные зоны и многое другое», — отмечают в администрации.



Помимо этого конкурсанты должны будут разработать транспортную схему. Основная задача — расчистить улицу от припаркованных машин и сделать преимущественно пешеходной. При этом у автомобилистов должна остаться возможность заезжать во двор.