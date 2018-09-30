Четыре дня не выходил на связь: в Башкирии нашли туриста из Екатеринбурга живым

В Екатеринбург из одного из населённых пунктов Башкирии сегодня поступил радостный звонок: екатеринбургского туриста, которого было посчитали погибшим, нашли живым. 4 дня мужчина блуждал по южноуральским лесам.29 сентября 37-летний Александр Виннюков в составе альпинистской группы из 17 человек совершал восхождение в горах Белорецкого района. В какой-то момент мужчина отстал от команды и совсем потерял ориентиры. Его пропажу обнаружили только после восхождения. Где находится ближайший населённый пункт, мужчина не знал. В поисках помощи он был вынужден блуждать по башкирским лесам четверо суток.«Потерявшийся турист найден. Он сам вышел к населенному пункту Махмутово Николаевского сельсовета Белорецкого района. Состояние мужчины удовлетворительное, завтра они (члены команды. — Прим. «ВВ») возвращаются домой», — пояснили в пресс-службе МЧС по Республике Башкирии.Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»