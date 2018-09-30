Металлурги пообещали защиту северным рекам Урала

Опасения свердловских общественников относительно влияния разработки месторождений на севере региона на экосистему рек оказались беспочвенны. Заявления экоактивистов сегодня были опровергнуты представителем Уральской горно-металлургической компании, которая и осуществляет свою деятельность в районе Ивделя и Североуральска. Стороны обменялись мнениями на пресс-конференции, инициаторами которой стали сотрудники заповедника «Денежкин Камень» и экологи, которые отобрали пробы воды в реках Шегультан и Тальтия, обнаружив в них существенное превышение предельно допустимых концентраций металлов.Как пояснил директор по горному производству «УГМК-Холдинга» Григорий Рудой, комплекс природоохранных мероприятий на Шемурском месторождении осуществлялся всегда. На месторождении действовали очистные сооружения, которые осуществляли очистку собираемых вод. Проблем с экологией не наблюдалось.В прошлом году, который оказался обильным на осадки, произошла утечка вод с отвалов. Именно атмосферные осадки, которые выпадают на отработанные отвалы и вступают в реакции с определенными породами, и считаются главной причиной загрязнения окружающей среды.В связи с этим был разработан перечень дополнительных природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Ивделе. Документ был согласован с Департаментом Росприроднадзора по УрФО и в настоящее время выполняется в утвержденном планом графике.Кроме этого, заключен договор на разработку проекта рекультивации Шемурского месторождения. Техническое задание разработано и также согласовано с органами Росприроднадзора. Под рекультивацию попадут склады почво-растительного грунта, отвалы скальной и рыхлой породы, а также дороги, ведущие на внешние отвалы, и склад серноколчеданных руд и слабоминерализированных пород площадью 11,9 гектара.«В обильный паводковый период стало понятно, что для предотвращения попадания подотвальных вод в бассейн окружающих рек необходимо организовать систему каналов и демпферов, из которых вся собранная вода будет выкачиваться на временные очистные сооружения Шемурского месторождения. Избыточные объемы воды будут подаваться на новые очистные сооружения Ново-Шемурского месторождения, которые в настоящий момент запущены в промышленную эксплуатацию», — сообщают в пресс-службе УГМК.Также стоит учитывать, что превышение предельно допустимых концентраций металлов могло быть вызвано «естественной» средой. Дело в том, что на Северном и Среднем Урале широко развиты породы колчеданоносной полосы, вмещающие медные и медно-цинковые месторождения и многочисленные медно-цинково-колчеданные рудопроявления. Еще в советские годы учеными в процессе выполнения геохимических исследований отмечалось повышенное по сравнению с фоновым значением содержание тяжелых металлов в породах. При выщелачивании они разлагаются и водными потоками по склонам дренируются в речную сеть, создавая повышенные концентрации тяжелых металлов. Попросту говоря, наличие солей тяжелых металлов в пробах из рек, протекающих по Денежкиному Камню со склонов, можно объяснить и естественным геологическим фоном.Добавим, что, несмотря на свои претензии, экоактивисты признают, что если УГМК вообще уйдет с месторождений, то все будет совсем печально, если не сказать больше — отсутствие «хозяина» на территории будет грозить экологическим бедствием для региона.