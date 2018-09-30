ХК «Автомобилист» обыграл «Адмирал» на выезде

17:53 | 3.10.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 3 октября, екатеринбургская команда по хоккею с шайбой «Автомобилист» во Владивостоке одержала победу над местным «Адмиралом». Матч завершился со счётом 3:5 в основное время и принёс уральцам ещё два очка.



«Хороший матч. Я думаю, болельщикам понравился. Накал был. Нужно отдать должное «Адмиралу»: сражались очень прилично и выиграли наш “пятак”. Большие претензии к нашим центральным нападающим: плохо помогали в обороне и во вбрасывании не очень хорошо играли. Проявив терпение и стойкость в концовке матча, мы всё-таки добыли два очень нужных нам очка», — прокомментировал ход игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Нужные два очка помогли «шофёрам» остаться на первом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На втором месте — команда «Авангард», в 13 матчах допустившая лишь одно поражение и имеющая в наличии 24 очка. У уральцев после 13-й победы подряд на счету 26 очков.



Напомним, далее «Автомобилист» отправляется в Пекин. С ХК «Куньлунь» уральцы сыграют уже 7 октября.