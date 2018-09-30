Суд вынес приговор уральцу, который на мотоцикле насмерть сбил пенсионерку

17:00 | 3.10.2018

Сухоложский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который, будучи пьяным, сел за руль своего мотоцикла и насмерть сбил пенсионерку. ДТП со смертельным исходом произошло ночью 5 июля этого года, когда Гвоздев, управляя в состоянии алкогольного опьянения незарегистрированным и технически неисправным мотоциклом с превышением скорости, выехал на обочину автодороги, где допустил наезд на пешехода, после чего скрылся в неизвестном направлении.



В результате полученных в ДТП многочисленных телесных повреждений женщина-пешеход 1941 г. р. скончалась по дороге в больницу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, так как подсудимый вину полностью признал. При этом в 2016 году он уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Суд назначил Алексею Гвоздеву наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев.