Михаил Бородин назначен начальником ГУ МВД России по Воронежской области. Теперь официально

15:47 | 3.10.2018

Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин назначен на должность начальника ГУ МВД России по Воронежской области. Указ о назначении был подписан накануне президентом РФ Владимиром Путиным. До последнего времени, с 2011 года, Михаил Анатольевич возглавлял Главное управление МВД России по Свердловской области. На сайте воронежского главка уже крайне оперативно обновили информацию о новом начальнике.



Назначение Бородина произошло за сутки до операции ФСБ, в ходе которой был задержан экс-начальник полиции свердловского главка Владимир Романюк. Ожидается, что временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД будет назначен Александр Постовалов.



Информационная справка



Михаил Бородин родился 5 марта 1959 года в Хомутовском районе Курской области. В органах внутренних дел служит с 1983 года и прошёл путь от инспектора БХСС ОВД Дмитриевского райисполкома Курской области до руководителя территориального органа МВД России. Последние восемь лет возглавлял Главное управление МВД России по Свердловской области. Имеет государственные и ведомственные награды. Михаил Анатольевич Бородин женат, имеет двух дочерей. Мастер спорта СССР по дзюдо.