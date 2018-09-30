Прокуратура объявила предостережение вице-мэрам Екатеринбурга за стихийные свалки в городе

14:21 | 3.10.2018

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при организации сбора и вывоза мусора и отходов с территории города. Данной теме сегодня было посвящено совещание в надзорном ведомстве уральской столицы. Участие в мероприятии под председательством прокурора города Светланы Кузнецовой также приняли прокурор Верх-Исетского района Александр Юровских, первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и директор МУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев.



Светлана Кузнецова отметила, что до 1 ноября, когда к вывозу мусора приступит региональный оператор в лице «Спецавтобазы», деятельность по обращению с отходами в границах Екатеринбурга должна осуществляться также администрацией муниципалитета, в связи с чем объявила присутствовавшим вице-мэрам предостережение о недопустимости нарушения закона в сфере охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Кроме того, прокурор Верх-Исетского района Александр Юровских объявил предостережение директору МУП «Спецавтобаза» Сергею Пономареву.



В ведомстве также рекомендуют жителям города обращаться с заявлениями, в том числе через интернет-приемную прокуратуры, в которых информировать обо всех фактах появления несанкционированных свалок и отсутствия мусорных контейнеров с указанием конкретных адресов.



Напомним, что накануне Управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило, что взяло под контроль ситуацию с вывозом мусора из частного сектора Екатеринбурга, где начали образовываться стихийные свалки. Ведомством организовано проведение внеплановой выездной проверки в отношении администрации города. Проверка согласована региональной прокуратурой.