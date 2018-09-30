Уральцам напомнили о введении пошлин за покупки в зарубежных интернет-магазинах

14:07 | 3.10.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Посылки из-за границы, стоимость которых больше 500 евро, будут облагаться пошлиной. Нововведение вступает в силу со следующего года.



До 31 декабря 2018 года за один календарный месяц один гражданин беспошлинно может получить неограниченное количество посылок, при этом их вес не должен превышать 31 кг, а стоимость содержимого в общей сложности – 1000 евро. В случае превышения придется заплатить таможенную пошлину в размере от 4 евро за 1 кг или 30 процентов от стоимости, которая превышает норму, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«В этом году мы отмечаем, что граждане РФ стали заказывать больше товаров в иностранных интернет-магазинах. При этом на 15% увеличились и вес, и стоимость покупок», - рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.