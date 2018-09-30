В Первоуральске из-за антисанитарии закрыли цех по переработке молока

11:41 | 3.10.2018

В Первоуральске по материалам сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области суд приостановил на 30 суток деятельность цеха переработки молока сельскохозяйственного производственного кооператива «Первоуральский» в связи с многочисленными выявленными нарушениями санитарного законодательства.



Так, в ходе проверки установлено, что ассортимент и объем вырабатываемой предприятием молочной продукции не соответствуют производственным возможностям цеха, нарушаются требования к сбору и хранению отходов, не проводится своевременный ремонт производственных помещений, отсутствуют условия для личной гигиены, не проводится осмотр персонала на отсутствие гнойничковых заболеваний. Кроме этого, нарушаются условия обработки производственного оборудования и помещений, не проводится производственный контроль, отсутствует контроль за качеством выпускаемой продукции, несвоевременно проводятся мероприятия по дезинсекции, до работы допущены сотрудники, не прошедшие медицинский осмотр и вакцинацию.



«С учетом особой значимости нарушений, создавшейся угрозы здоровью потребителей продукции предприятия, деятельность цеха по переработке молока была временно запрещена территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — сообщает пресс-служба ведомства.