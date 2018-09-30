Роспотребнадзор проведет проверку в связи со стихийными свалками в частном секторе Екатеринбурга

11:28 | 3.10.2018

Инцидент Екатеринбург

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области взяло под контроль ситуацию с вывозом мусора из частного сектора Екатеринбурга, где начали образовываться стихийные свалки. Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с тем, что на окраинах начали образовываться стихийные свалки, организовано проведение внеплановой выездной проверки в отношении администрации города. Проверка согласована региональной прокуратурой.



«С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Управлением усилен мониторинг за уровнем инфекционной заболеваемости населения города Екатеринбурга», — отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Напомним, что жителям частного сектора в Екатеринбурге предложили заключить договоры с ЕМУП «Спецавтобаза» или другим перевозчиком, чтобы вывозить мусор в течение месяца — до 1 ноября, когда ЕМУП «Спецавтобаза» начнет работать в качестве регионального оператора. Стоимость вывоза мусора из контейнера — 280 рублей за кубический метр. Цена варьируется в зависимости от удаленности территории и других факторов. Стоимость вывоза пакета объемом 110 литров — 37 рублей.