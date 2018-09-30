Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 октября 2018 года

11:12 | 3.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.10.2018 до 08:00 03.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 147 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 88 противоправных деяний. Из них три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, семь грабежей, 26 краж чужого имущества, в том числе две квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 10 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 1 мероприятие, в которых приняло участие порядка 1 500 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 20 сотрудников полиции и 12 представителей частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.