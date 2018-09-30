В кабинете начальника ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу проходит обыск

10:13 | 3.10.2018

Оперативники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка в настоящее время проводят оперативные мероприятия в служебном кабинете начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников, близких к спецслужбам. В связи с чем проводятся оперативно-следственные мероприятия, неизвестно.