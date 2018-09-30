Жительницу Екатеринбурга отправили в спецприемник за неуплату алиментов

10:03 | 3.10.2018

30-летняя жительница Екатеринбурга, препятствовавшая деятельности судебных приставов, проведет 15 суток за решеткой из-за неуплаты алиментов. В отношении женщины были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментам в пользу бабушки-взыскателя на содержание 10-летнего сына должницы на сумму 18 тысяч рублей и о взыскании алиментов в пользу детского дома-интерната в Карпинске на содержание 7-летнего сына на сумму 43 тысячи рублей. Однако от уплаты алиментов она уклонялась, нигде не работала и никаких мер для официального трудоустройства не принимала.



Судебным приставом-исполнителем был совершен выход по адресу проживания должницы, но в течение четырех часов она не реагировала на просьбы открыть дверь. В квартиру удалось попасть только после того, как с работы вернулась та самая бабушка, которая является опекуном для внука и проживает вместе с женщиной в одном помещении.



За неисполнение требования судебного пристава-исполнителя открыть дверь и предоставить доступ в квартиру в отношении должницы составлен административный протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица, сообщает УФССП по Свердловской области.



Также судебным приставом-исполнителем составлен административный протокол о неуплате средств на содержание детей, по результатам рассмотрения которого судом назначено наказание в виде административного ареста сроком 15 суток. Должница доставлена в спецприемник для отбывания наказания. Если женщина не одумается, следующей ступенью ее биографии станет уголовное наказание.