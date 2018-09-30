Под Екатеринбургом дотла выгорел садовый домик

09:55 | 3.10.2018

Сегодня ночью, 3 октября, в коллективных садах, расположенных около промзоны Ново-Свердловской ТЭЦ, на площади 40 кв. м сгорел садовый дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 14 человек личного состава.



Также минувшей ночью силы МЧС выезжали на тушение пожара в частном доме в Ревде и Артинском городском округе. Очевидно, что сейчас, в связи с наступлением осенне-зимнего периода, жильцы начали пользоваться печками и обогревателями, что и приводит к возгоранию вследствие невыполнения техники безопасности или неудовлетворительного состояния проводки.