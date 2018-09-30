На Эльмаше в результате коммунального ЧП пропало отопление

09:41 | 3.10.2018

В Екатеринбурге произошла авария на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения на Эльмаше, на улице Фрезеровщиков. В зону ограничения попали 4 жилых многоквартирных дома, административное здание и 2 детских сада.



По информации Екатеринбургской теплосетевой компании, теплоснабжение и горячее водоснабжение подаются потребителям с обратного трубопровода, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.



Отметим, что накануне в Верх-Исетском районе в результате аварии произошло повреждение подающего трубопровода. В домах должны были пустить воду по обратной схеме, но иногда коммунальщики просто все отключают. К вечеру горячая вода и отопление должны появиться в квартирах горожан. Таких историй по городу множество.