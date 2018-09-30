Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 стали победителями на фестивале неигрового кино в Каннах

21:06 | 2.10.2018

energoatlas.ru

Видеоролики о заявке Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 стали победителями в номинации «Лучший фильм о туризме» мирового фестиваля в области неигрового кино и документалистики Corporate Media & TV Awards 2018 в Каннах.



Как сообщает пресс-служба заявочного комитета ЭКСПО-2025, конкурентами российского видеоролика были работы Агентства по туризму Каталонии, Агентства по туризму острова Тенерифе, комитета по туризму Мюнхена и Бюро по развитию туризма Валенсии. Создателем российских роликов-победителей стала компания FREEMOTION GROUP, ранее эти работы были продемонстрированы Международному бюро выставок (МБВ).



Напомним, город, который примет ЭКСПО-2025, станет известен в ноябре 2018 года.