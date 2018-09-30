ДТП в Нижнем Тагиле: водитель без сознания застрял в машине

20:56 | 2.10.2018

Фото: АН «Между строк»

Сегодня в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной иномарка Volkswagen Touareg столкнулась с автомобилем ВАЗ-2101. В результате аварии оба автомобиля сильно повреждены, точной информации о пострадавших пока нет.



По словам очевидцев, ВАЗ сжало в «гармошку» вместе с водителем. Сообщается, что на момент приезда скорой мужчина был жив, но оставался без сознания. Сейчас о его состоянии данных нет.



В Госавтоинспекции факт ДТП подтвердили, но подробности обещали рассказать позднее. В настоящий момент на месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД.