Под Екатеринбургом «газель» въехала в фуру

20:34 | 2.10.2018

e1.ru

Сегодня, 2 октября, на выезде из Екатеринбурга у заправки «Газпромнефть» произошло серьезное ДТП: «газель» на скорости въехала в стоящий на обочине грузовик с прицепом.



По одной из версий, водитель «газели» заснул за рулём, в связи с чем потерял контроль над управлением своего автомобиля. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель и пассажир автомобиля чудом остались живы и были доставлены на машине скорой помощи в 23-ю больницу.



Подробности ДТП в настоящий момент неизвестны, но устанавливаются.