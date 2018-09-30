Игроки БК «Урал» проведут открытую тренировку в Екатеринбурге

20:24 | 2.10.2018

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Баскетбольная команда «Урал» встретится с болельщиками перед своим выездом в четверг, 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба клуба на странице в социальных сетях. Все желающие смогут взять автографы и сделать фотографии со своими кумирами.



Открытая тренировка пройдет во Дворце игровых видов спорта «Уралочка». Согласно программе, пройдёт двухсторонняя игра, пресс-подход и вручение игровой формы новичкам. Представители баскетбольной команды смогут уделить время своим болельщикам и обсудить все интересующие их вопросы.



Сбор будет проходить с 19:30 до 19:50 у служебного входа ДИВСа (со стороны набережной). Позже проход будет закрыт.



Напомним, БК «Урал» начинает чемпионат в Иркутске матчем против местного «Иркута» 8 октября. Открытие сезона в Екатеринбурге и первая домашняя игра состоятся 21 октября. Дома «Урал» встретится с командой «ЦСКА-2».