В Екатеринбурге сквер за Оперным театром будет благоустроен лишь к следующему году

19:18 | 2.10.2018

Фото: администрация Екатеринбурга

Строительные работы в сквере за Оперным театром продолжаются, но достичь конечного результата удастся лишь в 2019 году. Об этом сообщил на выездном совещании заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. По его словам, в этом году будет выполнена основная часть работ.



Согласно плану, подрядчик должен значительно преобразить сквер: заняться озеленением места, установкой фонарей вдоль пешеходных дорожек и ограждений, а также обустройством смотровой площадки. До конца 2018 года будут произведены строительные работы, реконструкция дорожек и установка опор освещения. Работы по установке ротонд и озеленению сквера будут реализованы только в следующем году.



Напомним, сквер за Оперным театром был внесён на голосование за обустройство города. Также в нем участвовали набережная Исети (от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева) и парк «Зелёная роща». Сквер за Оперным театром занял лишь третье место в голосовании, однако проект всё равно закрепили в планах-графиках заводчиков и уже начали работу.