«Пиастрелла» получила 430 млн рублей на создание нового производства в Полевском

17:33 | 2.10.2018

1zoom.ru

Компания «Пиастрелла» получила из федерального бюджета 430 млн рублей на создание производства керамогранита в Полевском.



По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, запуск намечен на III квартал 2019 года. Средства пойдут на закупку оборудования для производства новых видов керамогранита.



«В октябре мы сделаем авансовые платежи за оборудование, оно поступит в феврале-марте, и мы начнем монтаж. Планируем выйти на проектную мощность в конце следующего года. С запуском новой производственной линии будет создано порядка 100 дополнительных рабочих мест», — рассказал заместитель генерального директора предприятия Никола Кондини.



Отметим, что общая стоимость проекта — 1,3 млрд рублей.