В Екатеринбурге пройдет бой Ивана Штыркова против бразильца Фабио Мальдонадо

16:57 | 2.10.2018

lenta.co

27 октября в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 4: Russian Cagefighting Championship (RCC) состоится поединок российского бойца смешанного стиля Ивана Штыркова против бразильца Фабио Мальдонадо.



На счету Штыркова 14 боев, из них 13 побед и одна ничья. У Фабио Мальдонадо – 36 боев, в том числе 24 победы и 12 поражений.



Турнир пройдет в Академии единоборств РМК.