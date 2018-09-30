На охрану лесов из бюджета Свердловской области дополнительно выделено почти 13 млн рублей

16:26 | 2.10.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о выделении дополнительных средств – 12,9 млн рублей – на программу «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года».



Большую часть – 9,3 млн – планируют потратить уже в этом году. Средства пойдут на охрану и защиту лесов, в том числе на обновление и расширение системы видеонаблюдения «Лесохранитель».



По данной системе в регионе работают 63 видеокамеры: они установлены на вышках сотовой связи и охватывают 30% лесного фонда области. С их помощью оперативно обнаруживают очаги возгораний. На выделенные средства планируется закупить еще 15 видеокамер, экран видеостены и беспилотный летательный аппарат.