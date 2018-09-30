В Екатеринбурге оштрафовали собственника заброшенного здания Госстраха

15:55 | 2.10.2018

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В Екатеринбурге на 200 тысяч рублей оштрафовано ОАО «Уралбиофарм», которое является собственником объекта культурного наследия регионального значения «Здание Госстраха» (пер. Банковский, 9).



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в мае этого года проведен внешний визуальный осмотр здания. Установлено неудовлетворительное состояние объекта: на фасадах обнаружены разрушения штукатурных и окрасочных слоев, трещины, повреждена водосточная система, стены разрисованы красками и надписями, часть разбитых окон закрыта досками, посторонние лица имеют свободный доступ в здание.



Ответственным за сохранность здания является его собственник - ОАО «Уралбиофарм». В отношении него составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в 200 тысяч рублей.