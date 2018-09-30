В администрации Екатеринбурга начались «чистки» от команды Тунгусова

15:23 | 2.10.2018

Новый, избранный 25 сентября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский начал кадровые «чистки» в администрации города, избавляясь от «команды Тунгусова».



На сегодняшний день структуру городской администрации покинули глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и глава Верх-Исетского района Сергей Нырков. Уведомления об увольнении получили также начальник правового департамента Екатерина Грин, начальник департамента архитектуры Михаил Губин и глава бухгалтерско-финансового отдела Елена Новокрещенова.



Также не продлят контракты с руководителем комитета по жилищной политике Дарьей Маннаповой, председателем комитета по связям Иваном Авдейчиком и руководителем отдела кадров Сергеем Сунцовым. Покинет свой пост и директор ЦПКиО Роман Шадрин, предполагается, что на его место может прийти руководитель екатеринбургского центра культуры «Урал» Илья Марков.



Как сообщают источники в мэрии Екатеринбурга, следующими в очереди на увольнение станут заместители главы администрации:



– по организации мероприятий Сергей Тушин;

– по экономике и финансам Андрей Корюков;

– по вопросам капитального строительства Алексей Белышев;

– по организации управления Вадим Дударенко.



Кто займет освободившиеся должности, пока не сообщается.