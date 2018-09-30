На Урале в колонию отправили сотрудницу турагентства, похитившую деньги 17 клиентов

14:58 | 2.10.2018

regnum.ru

Наталья Егорова, которая с марта по октябрь 2017 года являлась менеджером турагентства «ИНТУР-С», приговорена Серовским районным судом к трем годам в колонии общего режима с возмещением ущерба 17 гражданам, оставшимся без путевок и без денег.



Егорову признали виновной в мошенничестве. Установлено, что деньги, полученные от клиентов, не были переведены на счет туроператоров. Суммарный ущерб превысил 1,3 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, женщина вину не признала. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.