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14:42 | 2.10.2018
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
За сутки в Свердловской области сбили пять пешеходов
Так, накануне, около восьми часов вечера, с промежутком в 15 минут в Екатеринбурге произошло два ДТП. На улице Грибоедова «Рено-Сандеро» сбил 44-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На перекрестке улиц Крауля — Токарей под колеса автомобиля «Тойота-Королла» попал 51-летний мужчина, пересекавший проезжую часть на красный свет. Оба пострадавших госпитализированы с переломами.
Почти в это же время два ДТП с наездами на пешеходов произошли в Новоуральске. На улице Промышленной «Хендай-Гетц» сбил 35-летнего мужчину, на улице Гагарина «Шевроле-Круз» наехал на 60-летнюю женщину. Оба пешехода переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, раны и ушибы.
Еще одно ДТП произошло в восемь часов вечера на 17-м км автодороги Екатеринбург — Невьянск. Под колеса ВАЗа попал пьяный 37-летний мужчина, переходивший дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате он получил перелом позвонка.
Во всех пяти случаях на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что пешеходный переход является местом, где за безопасность движения в равной степени несут ответственность как водитель, так и пешеход. Водитель при проезде пешеходного перехода должен сбавить скорость или хотя бы просто перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. В случае непредвиденной ситуации это сэкономит драгоценные четверть секунды или несколько метров тормозного пути. Пешеходу, прежде чем переходить дорогу, нужно остановиться, посмотреть сначала налево, затем направо, затем еще раз налево и только убедившись в своей безопасности со всех сторон, начинать переход через проезжую часть.
Во время перехода следует постоянно контролировать ситуацию, смотреть по сторонам и по возможности не останавливаться посередине. Помните, что именно видимость становится практически единственным способом защиты пешеходов в сложных погодных условиях и при ночной освещенности, а наличие специальных световозвращающих элементов — единственным средством увеличить контраст по сравнению с окружающей средой.
Согласно п. 4.1 ПДД РФ при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
© «Вечерние Ведомости»
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