Гроссмейстер Анатолий Карпов возглавит первую на Урале кафедру шахматного искусства

14:15 | 2.10.2018

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Первую на Урале кафедру шахматного искусства возглавит двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов.



Кафедра шахматного искусства и компьютерной математики создана в Уральском государственном экономическом университете по предложению самого Карпова.



«Выдающийся шахматист прогнозирует до 12 ходов, опытный современный руководитель должен прогнозировать три-четыре хода. Экономика, прогнозирование, аналитика и шахматы — это единый процесс», — отметил ректор УрГЭУ Яков Силин.



Идею поддержал и Наум Рашковский — гроссмейстер, почетный гражданин Свердловской области.



«Так как Екатеринбург — один из сильнейших шахматных городов, то и кадры для преподавания на кафедре будут высокого уровня. Возможно, лекции будут читать гроссмейстеры и из других регионов», — сказал Рашковский.