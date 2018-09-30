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13:53 | 2.10.2018

Киоск с «фунфыриками» в Екатеринбурге продолжает работать, несмотря на проверки

Сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу второй год не могут «победить» владельцев ларька возле дома № 82 на улице Куйбышева, незаконно торгующих алкоголем, в том числе «фунфыриками». Спрос создают в том числе и бомжи, которые проживают вблизи железнодорожной станции Шарташ, расположенной по соседству.

Киоск с «фунфыриками» в Екатеринбурге продолжает работать, несмотря на проверки

Киоск с «фунфыриками» в Екатеринбурге продолжает работать, несмотря на проверки


Как рассказал корреспонденту veved.ru координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, в прошлом году общественники уже проводили рейд в торговой точке. Инициативу также проявляли и журналисты из агентства «Новый день», которых едва не поколотили покупатели спиртного.

Киоск с «фунфыриками» в Екатеринбурге продолжает работать, несмотря на проверки

Киоск с «фунфыриками» в Екатеринбурге продолжает работать, несмотря на проверки


На днях Дмитрий Чукреев решил проверить, стали ли коммерсанты соблюдать законодательство, и, как выяснилось, не зря: закупщику удалось приобрести несколько бутылок пива. Оперативно прибывшие на место бойцы патрульно-постовой службы полиции и участковый уполномоченный нашли и изъяли из павильона более 100 «фунфыриков» со спиртом, около 30 бутылок крепкого алкоголя и более 150 бутылок пива.

© «Вечерние Ведомости»

 


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