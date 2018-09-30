Делегация из Омска посетила Екатеринбург для обмена опытом

13:34 | 2.10.2018

Уральскую столицу посетила делегация из Омска: мэр города Оксана Фадина и ее заместители - директор департамента имущественных отношений Денис Денежкин и управляющий делами администрации Олег Заремба.



Цель визита – обмен опытом по вопросам переселения из аварийного и ветхого жилья, сохранения объектов культурного наследия, повышения качества жилья, образования, здравоохранения.



Накануне с делегацией встретился первый заместитель администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.