С миграционного учета в Свердловской области снято более 18 тысяч иностранцев

13:13 | 2.10.2018

tengrinews.kz

ГУ МВД России по Свердловской области подвело итоги работы по выявлению «резиновых» квартир, в которых собственники незаконно прописывали иностранных граждан.



Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, с начала текущего года с миграционного учета снято более 18 тысяч иностранных граждан, с регистрационного — более 200 граждан Российской Федерации. Все они были прописаны в «резиновых» квартирах.



По данным фактам возбуждено 678 уголовных дел. 87 человек уже понесли наказание: от штрафа до лишения свободы.



Так, жительница Екатеринбурга, поставившая на миграционный учет у себя в квартире 36 иностранцев, приговорена к пяти месяцам колонии-поселения. Отмечается, что ранее женщина уже дважды привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.



Еще одна свердловчанка, ранее судимая за организацию «резиновой» квартиры, получила восемь месяцев условно и 200 часов обязательных работ.