Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 октября 2018 года

12:35 | 2.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 01.10.2018 до 08:00 02.10.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 135 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 81 противоправное деяние. Из них пять грабежей, 16 краж чужого имущества, одно неправомерное завладение автотранспортом, одиннадцать фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло восемь ДТП с пострадавшими.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 массовых мероприятия, в которых приняло участие 630 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 13 сотрудников полиции, 6 сотрудников ОМОН Росгвардии, 2 представителя частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.