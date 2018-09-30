В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о нападении на девушек

12:15 | 2.10.2018

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» соцсеть «ВКонтакте»

В Екатеринбурге проверяют сообщение из соцсетей о нападении на девушек в районе Вторчермета. Информация появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». По предварительной информации, злоумышленник, угрожая ножом, похитил у одной из пострадавших деньги.



«Вчера в районе вторчермета (21:00-22:00), было нападение маньяков на девушек. К одной подставили нож к горлу (кровь она не могла остановить до 5ти утра) ВСЕМ БЫТЬ НАЧЕКУ», - написал местный житель.



В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что начата проверка. При этом заявления в полицию не поступало.



В комментариях к посту некоторые жители сомневаются в подлинности информации.



«За пять часов пролитой крови был бы уже труп», - написала одна из подписчиц группы.