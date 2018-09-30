Обновлённое приложение Google Maps покажет жителям Екатеринбурга, где находится ожидаемый трамвай

11:58 | 2.10.2018

Нововведения, представленные разработчиками карт Google, значительно облегчат жизнь пользователям мобильных устройств, предпочитающим сервисы и инструменты Google и передвигающимся по Екатеринбургу на общественном транспорте. Хотя не только им, но и автомобилистам, предпочитающим сервисы Google, тоже станет жить легче.



Представленные в Google Maps нововведения дают пользователям возможность отслеживать перемещение общественного транспорта, теперь с помощью приложения вы без труда сможете узнать, где находится ожидаемый вами трамвай или автобус, а автомобилисты получат возможность видеть и оценивать ситуацию на дорогах города.



Кроме Екатеринбурга, новая функция будет доступна жителям ещё 12 городов России.



«Теперь жители 13 городов России могут в реальном времени отслеживать перемещения своих автобусов и троллейбусов на карте», — отмечается в блоге компании.



В список городов, жители которых смогут использовать обновлённое приложение в полной мере, попали: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Сочи, Калининград, Воронеж, Пермь, Казань, Омск, Нижний Новгород, Самара и Новосибирск.



В приложении можно будет узнать не только когда прибудет следующий автобус, троллейбус или трамвай, но и сколько времени потребуется вам для того, чтобы доехать до места назначения с учётом дорожной ситуации и пробок.



Новые функции в Google Maps появятся на этой неделе. Для того чтобы они стали доступны, вам необходимо обновить приложение.