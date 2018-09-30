Екатеринбург вошел в тройку футбольных городов России

11:50 | 2.10.2018

Екатеринбург занял третье место в рейтинге футбольных городов России. Такие данные приводит аналитическое агентство «ТурСтат» по результатам посещаемости матчей 9-го тура Российской премьер-лиги.



Матч «Урал» — «Арсенал» в уральской столице посетили 11 тысяч 217 зрителей. На первом месте — Москва и матч «Спартак-Москва» — «Ростов» с 33 328 болельщиками, на втором месте — Краснодар, где на игру «Краснодар» — «Динамо-Москва» пришли 30 124 зрителя.



Отметим, что екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.