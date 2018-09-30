В уральской столице проходит открытый фестиваль документального кино

11:28 | 2.10.2018

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Вчера в Екатеринбурге стартовали показы фильмов в рамках 29-го фестиваля документального кино «Россия». В конкурсе принимают участие 60 картин из 45 городов России и 11 стран постсоветского пространства (в том числе из Латвии, Белоруссии, Армении, Киргизии), передает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Георгия Негашева.



«Всего на фестиваль было заявлено более 400 фильмов. В конкурсную программу документальных фильмов вошли 39, еще 27 — в конкурсную программу телевизионных документальных фильмов», — рассказал Негашев.



Фестиваль продлится до 7 октября. Главный приз — грант на съемки нового фильма.