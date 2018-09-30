В Екатеринбурге за долги по аренде у организации арестовали фургон

10:54 | 2.10.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге у организации арестовали фургон. Основанием стала задолженность по арендным платежам на 200 тысяч рублей.



«В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями отдела судебных приставов по Ленинскому району г. Екатеринбурга было арестовано имущество компании-должника: фургон марки "Фиат-Дукато" 2011 года выпуска», — сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Если задолженность не будет погашена, фургон передадут для реализации на торгах.