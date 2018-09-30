Две екатеринбурженки поборются за сердце миллионера в реалити-шоу

22:51 | 1.10.2018

Фото: пресс-служба телеканала "Ю"

Две уральские красотки поборются за сердце миллионера во втором сезоне реалити-шоу «Миллионер на выданье» на телеканале «Ю». Девушкам предстоит доказать детям миллионера, что они любят его, а не его деньги.



Как сообщает пресс-служба телеканала, в шоу победительниц кастинга на Урале – Кристину Артемьеву из Екатеринбурга и Анну Загайнову из Берёзовского – ждут преображения, разоблачения, незабываемые свидания, слёзы и откровения, серьёзная и порой даже опасная конкуренция.

25-летняя Кристина к этому готова: девушка открыто демонстрирует свой пылкий нрав. "Характер у меня хороший, но, если разозлить, я отвечу. Я прямо говорю, если что-то не нравится".



Вторая уралочка, 30-летняя Анна, предпочитает очаровывать романтичностью: "Готова спеть миллионеру песню о любви, убежать с ним и наслаждаться друг другом в уединённом месте".



Главная интрига проекта состоит в том, что выбирать будущую жену миллионеру будут его дети, которые на протяжении всего шоу также будут оценивать претенденток.



Финал пройдёт в роскошном загородном Дворце Санкт-Петербурга, где победительница получит предложение руки и сердца.

