В Екатеринбурге посетительницу гипермаркета придавило упавшим стеллажом: у женщины перелом позвоночника

22:19 | 1.10.2018

itpremier.org

Накануне, в воскресенье, в строительном гипермаркете «Дом» на улице Победы, 63 в мкр-не Уралмаш покупательницу придавило упавшим стеллажом. Из магазина женщину увезли на скорой, у неё диагностирован перелом позвоночника в шейном отделе.



Инцидент произошёл вчера вечером. На скорой 53-летнюю Татьяну доставили в травматологию, оттуда – в реанимацию. Пострадавшей с диагнозом перелом позвоночника в шейном отделе сделали срочную операцию.



«Она сейчас без сознания. Ноги вообще не шевелятся», — рассказала родственница пострадавшей Екатерина.



По её словам, об инциденте мужу женщины сообщили сотрудники гипермаркета «Дом», в котором всё произошло. Сегодня после работы муж Татьяны пришёл в магазин, чтобы установить точные обстоятельства случившегося.



В самом гипермаркете «Дом» комментировать произошедшее отказались.



В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что начали проверку по данному факту.