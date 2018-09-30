Ресторатор из Екатеринбурга отдаст 10% от своей зарплаты нуждающимся депутатам Госдумы

20:28 | 1.10.2018

sibkray.ru

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин присоединился к акции сбора средств депутату Госдумы Вере Ганзе, которая на днях пожаловалась на низкую зарплату. Теперь, согласно посту бизнесмена в Facebook, каждый месяц он будет перечислять Ганзе 10% от своей зарплаты.



Ранее в Екатеринбурге был организован благотворительный фонд «Человечек», который начал сбор средств для нуждающихся парламентариев. Пожертвования приходят самые скромные – от 50 копеек до 1 рубля. Несмотря на щедрость жертвователей, сама Ганзя отказалась брать эти деньги, предложив потратить их на благотворительность.



Напомним, в минувшую пятницу депутат Госдумы Вера Ганзя пожаловалась на то, что ей не хватает месячной зарплаты в размере 360 тысяч рублей. По признанию представителя законодательной власти, нередко ей приходится брать кредиты. Для выхода из столь бедственной ситуации Ганзя предложила ввести новую статью бюджетных трат – представительские расходы депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин эту идею не поддержал.



Напомним, во время ЧМ-2018 именно Кексин обещал подарить тренеру российской сборной Станиславу Черчесову часть своего бизнеса, если сборная России выйдет в финал игры.