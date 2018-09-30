Бизнесмены-коммунальщики «напугали» жителей Екатеринбурга листовками о повышении платы за воду

20:19 | 1.10.2018

Почтовые ящики жителей Ленинского района Екатеринбурга начали забрасывать листовками от некоей «Единой городской службы по учету водоснабжения», в которых, со ссылками на федеральный закон и в формате официального почтового извещения со штрихкодом, сообщается о необходимости поверки счетчиков воды во избежание начисления платы по нормативу.



Корреспондент veved.ru позвонил по указанному номеру, где девушка, представившись оператором «Городской сервисной службы», заявила, что срок поверки проходит спустя 4 года для счетчиков горячей воды и шесть лет для холодной. Однако если паспортов на оборудование не осталось, то требуется замена счетчиков, которая обойдется в 4600 рублей по системе «все включено».



Вероятно, данная реклама рассчитана на пенсионеров, которых может «напугать» официальная форма извещения и злобные предупреждения о повышении платы за «коммуналку». Подобные письма уже приходили в почтовые ящики жителей Екатеринбурга два года назад, только листовки были за подписью «Единого городского центра обслуживания ЖКХ», а цена по замене счетчиков составляла 5000 рублей.