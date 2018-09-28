«Уральские авиалинии» отказались от некоторых рейсов из Екатеринбуга

20:07 | 1.10.2018

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Росавиация отозвала у компании «Уральские авиалинии» допуски на полёты по пяти направлениям из Екатеринбурга. У екатеринбуржцев больше не будет возможности попасть «Уральскими авиалиниями» в Бельгию, Болгарию, Черногорию и Китай.



Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.



В стоп-лист вошли рейсы из Екатеринбурга в Льеж (Бельгия), Варну (Болгария), Тиват (Болгария), Урумчи и Ордос (Китай). Некоторые из этих рейсов осуществлялись по 7 раз в неделю.



Во всех случаях, как указано в документах, причиной стал «самостоятельный отзыв допуска перевозчиком». В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что от разработки этих направлений решили отказаться из-за их нерентабельности – у пассажиров они не имели популярности.



В свою очередь авиакомпания «АзурЭйр» получила допуск на выполнение двух рейсов в неделю из Еатеринбурга в Варадеро (Куба) и трех рейсов в неделю из Екатеринбурга в Утапао (Таиланд).