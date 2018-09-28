10 тысяч екатеринбуржцев остались без света из-за пожара на электроподстанции

17:12 | 1.10.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Жители Вторчермета — порядка 10 тысяч человек — остались без электроэнергии из-за возгорания на электроподстанции на улице Окружной. Электричества нет в квадрате улиц 2-я Новосибирская — Окружная — Ферганская — Селькоровская.



«В 15:36 произошло технологическое нарушение в электросетевом комплексе АО «ЕЭСК», вызванное повреждением кабельных линий с последующим их возгоранием. В целях безопасности энергетики были вынуждены действиями оперативной бригады произвести отключение подстанции 110/6 киловольт «Керамик», — сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».



Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 50 минут.



«Информации о пострадавших не поступало. В тушении загорания были задействованы 2 единицы пожарно-спасательной техники, 7 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



График ремонтных работ составляется. Когда электричество вернется в дома екатеринбуржцев, пока неизвестно.



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