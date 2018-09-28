В аэропорту Кольцово больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

13:51 | 1.10.2018

Фото: kompensacija.ru

С сегодняшнего дня в екатеринбургском аэропорту Кольцово больше не будут называть фамилии при оповещении опаздывающих пассажиров. Теперь будет звучать общее напоминание без указания конкретного лица. Изменения коснутся пассажиров всех категорий, любых классов и всех авиакомпаний.



«Изменения вводятся в связи с необходимостью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 3, ст. 6). Подобная практика уже реализуется в ряде российских авиаузлов и в большинстве зарубежных аэропортов», — отмечают в пресс-службе аэропорта.



Напомним, что посадка на рейс заканчивается строго за 20 минут до вылета.