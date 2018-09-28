Международная федерация лыжного спорта утвердила график проведения соревнований в Нижнем Тагиле

12:57 | 1.10.2018

sportag1.ru

Предстоящая зима станет самой насыщенной по количеству международных соревнований в Нижнем Тагиле. Международная федерация лыжного спорта утвердила календарь на зимний сезон 2018–2019 годов.



1–2 декабря в Нижнем Тагиле состоится этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, 8–10 марта 2019 года — финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин (в эти же сроки пройдут аналогичные соревнования у женщин), 16–17 марта — финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.



«Никогда прежде тагильский спорткомплекс «Аист» не принимал столько престижных стартов международного уровня за один сезон! Это ещё раз доказывает, что наш комплекс не только в России, но и во всём мире по праву считают одним из лучших. Нам доверяют и с нами хотят работать», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.