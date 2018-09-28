Пранкер из Екатеринбурга собирает деньги для депутата, которая пожаловалась на зарплату

19:27 | 30.09.2018

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Благотворительный фонд «Человечек» известного пранкера Алексея Столярова, более известного как Лексус, начал сбор средств для оказания материальной помощи Вере Ганзя – депутату Госдумы, которая несколько дней назад пожаловалась на недостаток зарплаты в эфире радиостанции «Говорит Москва».



Цель благотворителей – собрать 380 тысяч рублей, и именно эта сумма равна средней зарплате депутата. Однако пока на счете чуть более 1600 рублей. Инициатор сбора пообещал попробовать передать собранные деньги депутату, однако если она их не примет, набранная сумма будет потрачена на благотворительность.



Напомним, ранее депутат Госдумы Вера Ганзя пожаловалась, что зарплаты в 380 тысяч рублей в месяц не хватает на жизнь. «Так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте», – посетовала слуга народа. Кстати, сама депутат назвала данное высказывание вырванным из контекста.