В Асбесте среди мусора оказались секретные документы МВД

Сегодня в социальных сетях появилась информация о необычной находке – в Асбесте на помойке среди мусора оказались документы местного отдела МВД, в том числе под грифом «секретно».Среди найденных бумаг - материалы уголовных дел, персональные данные их фигурантов и иная рабочая документация. Точное место находки документов неизвестно. Как неизвестна и подлинность этих документов.Как сообщил СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, руководство регионального ведомства в курсе ситуации. По мнению Горелых, данную «сенсацию» мог преподнести один из бывших сотрудников асбестовской полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам.Сейчас по данному факту проводится разбирательство: сотрудникам полиции предстоит связаться с автором поста, который рассказал о находке, и проверить документы на подлинность.