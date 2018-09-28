Суд отправил в СИЗО второго фигуранта по делу о стрельбе в екатеринбургском ресторане

13:54 | 30.09.2018

Фото Микаила Белхароева с его личной страницы в соцсетях

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Суслов сегодня, 30 сентября, отправил в СИЗО до 17 ноября включительно Микаила Белхароева, участвовавшего в конфликте со стрельбой в ресторане «Grand Урюк». Об аресте ходатайствовал следователь отдела полиции № 5 УМВД, который расследует уголовное дело о криминальном инциденте в увеселительном заведении. Как стало известно veved.ru, на процессе, где выносилась мера пресечения Белхароеву, присутствовал его отец Умар, который заявил о сфабрикованности уголовного дела.



Кроме этого, по информации, требующей проверки, Умар Белхароев отметил, что следователь ответит за то, что отправил его сына в следственный изолятор, а также пообещал, что представитель правоохранительных органов больше не сможет спокойно передвигаться по городу. Формально в высказываниях Умара Белхароева усматривается ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), однако будет ли дана этому какая-либо оценка, неизвестно.



Напомним, что Микаил Белхароев, среди своего окружения более известный как Мики, был задержан в четверг, 27 сентября, около 11:00 в центре Уфы оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками ОБОП УУР свердловского ГУ МВД в центре Уфы. При задержании Белхароев и пассажир попытались оказать сопротивление, при себе у них оказалось два, предположительно травматических, пистолета.



Известно, что Микаил Белхароев до последнего времени проходил свидетелем по делу о стрельбе в екатеринбургском ресторане «Grand Урюк» (возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство»). В тот день, 16 августа, он с обвиняемым по делу Магомедом Бековым выяснял отношения с охранниками заведения.



Магомеда Бекова после задержания суд отправил в СИЗО, а Белхароев продолжал вместе с товарищами заниматься «бизнесом» по выбиванию долгов. В ходе расследования уголовного дела по стрельбе свидетели начали давать показания, и Белхароев, почуяв неладное, решил скрыться. О «побеге» в полицию сообщили конкуренты по «бизнесу», у которых с Мики произошел конфликт. Информация, поступившая в распоряжение силовиков, помогла просчитать путь следования Белхароева. После задержания ему изменили статус в уголовном деле со свидетеля на подозреваемого.